Le samedi 28 juin 2025 à Monestier, rejoignez la Fête du plan d’eau dès 14h concours de pétanque suivi, à 19h, d’une soirée musicale animée (chant, harmonie, musique dansante). Buvette & barbecue sur place. Ambiance conviviale garantie!

Plan d’eau

Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 61 91

English :

On Saturday June 28, 2025 in Monestier, join in the Fête du plan d?eau from 2pm: pétanque competition followed at 7pm by a lively musical evening (song, harmony, dance music). Refreshment bar & barbecue on site. Friendly atmosphere guaranteed!

German :

Am Samstag, den 28. Juni 2025, findet in Monestier ab 14 Uhr das Wasserfest statt: ein Boule-Wettbewerb, gefolgt von einem musikalischen Abend (Gesang, Harmonie, Tanzmusik) um 19 Uhr. Getränke und Grill vor Ort. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Sabato 28 giugno 2025, a Monestier, partecipate alla Fête du plan d’eau a partire dalle 14:00: gara di bocce seguita alle 19:00 da una vivace serata musicale (canti, banda musicale, musica da ballo). Bar e barbecue sul posto. Atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

El sábado 28 de junio de 2025, en Monestier, participe en la Fiesta del Plan de Agua a partir de las 14:00 h: competición de petanca seguida, a las 19:00 h, de una animada velada musical (canto, banda de viento, música de baile). Bar y barbacoa in situ. Ambiente agradable garantizado

