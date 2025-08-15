Fête au village Andance
Fête au village Andance vendredi 15 août 2025.
Fête au village
Face à la mairie Andance Ardèche
Début : Vendredi 2025-08-15 08:30:00
fin : 2025-08-15 00:45:00
2025-08-15
Le comité des fêtes d’Andance vous invite à prendre part à la fête du village. Au programme pétanque, buvette, concert et feu d’artifice.
Face à la mairie Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 34 22 33 mairie@andance.fr
English :
The Comité des fêtes d’Andance invites you to take part in the village fête. The program includes pétanque, refreshments, a concert and fireworks.
German :
Das Festkomitee von Andance lädt Sie ein, am Dorffest teilzunehmen. Auf dem Programm stehen Pétanque, Erfrischungsstände, ein Konzert und ein Feuerwerk.
Italiano :
Il Comité des fêtes d’Andance vi invita a partecipare alla festa del villaggio. Il programma prevede bocce, rinfreschi, un concerto e fuochi d’artificio.
Espanol :
El Comité des fêtes d’Andance le invita a participar en la fiesta del pueblo. El programa incluye petanca, refrescos, un concierto y fuegos artificiales.
L’événement Fête au village Andance a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche