Fête au village Bayet

Fête au village à Bayet ! Marche 8km (8h), vide-grenier, verre de l’amitié (11h45), buffet festif (12h30, sur résa au 04 70 45 14 57), fabrication de jus de pomme (15h), vélos fleuris (10h45) & activités diverses. Une journée festive à ne pas manquer !

English :

Fête au village à Bayet! 8km walk (8am), garage sale, « verre de l’amitié » (11:45am), festive buffet (12:30pm, by reservation on 04 70 45 14 57), apple juice making (3pm), bicycles in bloom (10:45am) & various activities. A festive day not to be missed!

German :

Fest im Dorf in Bayet! 8 km Wanderung (8 Uhr), Flohmarkt, Freundschaftsgetränk (11.45 Uhr), festliches Buffet (12.30 Uhr, mit Reservierung unter 04 70 45 14 57), Herstellung von Apfelsaft (15 Uhr), blumengeschmückte Fahrräder (10.45 Uhr) & verschiedene Aktivitäten. Ein festlicher Tag, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Una festa di paese a Bayet! Camminata di 8 km (ore 8), vendita di garage, « verre de l’amitié » (ore 11.45), buffet festivo (ore 12.30, su prenotazione al numero 04 70 45 14 57), produzione di succo di mela (ore 15), biciclette in fiore (ore 10.45) e varie attività. Una giornata di festa da non perdere!

Espanol :

Fiesta del pueblo de Bayet 8 km a pie (8 h), venta de garaje, « verre de l’amitié » (11.45 h), buffet festivo (12.30 h, previa reserva en el 04 70 45 14 57), elaboración de zumo de manzana (15 h), bicicletas en flor (10.45 h) y actividades diversas. Una jornada festiva que no debe perderse

