Fête au village Brocante Place de l'église Rivarennes Indre

Dimanche 2025-06-29 06:00:00

Fête de village avec brocante et repas.

Brocante toute la journée. Buvette et restauration (entrée, faux filet frites et dessert à 15 €) sur place. 15 .

Place de l’église

Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 99 41

English :

Village fair with flea market and meal.

German :

Dorffest mit Flohmarkt und Essen.

Italiano :

Fiera di paese con mercato delle pulci e pranzo.

Espanol :

Feria del pueblo con mercadillo y comida.

