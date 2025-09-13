Fête au village de Lémeré Lémeré
Fête au village de Lémeré
Stade Lémeré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-09-13
Grande journée festive à Léméré !
Brocante dès le matin pour chiner et dénicher de belles trouvailles, moules-frites pour se régaler, feu d’artifice pour émerveiller petits et grands, musique pour danser et passer un bon moment ensemble !
Venez nombreux vous amuser, rire et partager une journée inoubliable. .
Stade Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 70 36
English :
A great day of festivities in Léméré!
An early-morning flea market for bargain-hunting and great finds, mussels and French fries for a feast, fireworks to amaze young and old, and music for dancing and having a good time!
German :
Großer Festtag in Léméré!
Schon am Morgen können Sie auf dem Flohmarkt nach schönen Fundstücken stöbern, Muscheln und Pommes frites werden Ihnen schmecken, ein Feuerwerk wird Groß und Klein in Staunen versetzen, und die Musik wird Sie zum Tanzen animieren und Ihnen eine schöne Zeit bescheren!
Italiano :
Una grande giornata di festa a Léméré!
La mattina ci sarà un mercatino delle pulci per fare affari e trovare grandi cose, cozze e patatine per tutti, fuochi d’artificio per stupire grandi e piccini e musica per ballare e divertirsi insieme!
Espanol :
¡Un gran día de fiesta en Léméré!
Por la mañana habrá un mercadillo en el que se podrán encontrar gangas, mejillones y patatas fritas para todos los gustos, fuegos artificiales que sorprenderán a grandes y pequeños y música para bailar y pasarlo en grande todos juntos
