FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN Montbrun Gorges du Tarn Causses

FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN Montbrun Gorges du Tarn Causses samedi 9 août 2025.

FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN

Montbrun Bord du Tarn Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-09

Comme chaque année, l’association La Montbrunelle organise la fête du village au bord du Tarn avec au programme pétanque, loto, repas, soirée DJ… Venez nombreux vous amuser dans une bonne ambiance.

C’est la fête à Montbrun !

Samedi 9

14h30 concours de pétanque en doublette montée

19h30 Apéritif / 20h30 Repas (salade verte, truffade/saucisse, pélardon, tartelette + 1 pichet pour 4 personnes), sur réservation

21h30 Soirée musicale avec DJ

Dimanche 10

12h Repas pique-nique, grillades et frites

14h30 Pétanque triplettes montées

15h30 Loto gourmand

19h Apéritif de clôture

En ouverture de la fête de Montbrun, un concert proposé par la commune Skin and wire Vendredi 8 août 21h Gratuit Prairie en bord de Tarn Montbrun (voir plus haut)

En clôture de la fête de Montbrun, un concert proposé par la commune Jeff Toto Blues Lundi 11 août 21h Gratuit Village Montbrun .

Montbrun Bord du Tarn Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 95 07 51 76

English :

As every year, the La Montbrunelle association organizes the village fête on the banks of the Tarn, with a program including pétanque, bingo, meals, a DJ evening? Come one, come all, and enjoy the atmosphere.

German :

Wie jedes Jahr organisiert der Verein La Montbrunelle das Dorffest am Ufer des Tarn. Auf dem Programm stehen Pétanque, Lotto, Essen, DJ-Abend? Kommen Sie zahlreich und amüsieren Sie sich in einer guten Atmosphäre.

Italiano :

Come ogni anno, l’associazione La Montbrunelle organizza la festa del villaggio sulle rive del Tarn, con un programma che comprende bocce, tombola, pasto e serata con DJ Venite tutti e divertitevi in una grande atmosfera.

Espanol :

Como cada año, la asociación La Montbrunelle organiza la fiesta del pueblo a orillas del Tarn, con un programa que incluye petanca, un bingo, una comida y una velada con DJ Vengan todos y diviértanse en un gran ambiente.

L’événement FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2025-08-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes