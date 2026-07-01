Fête au village de Sainte-Colombe-de-Villeneuve Place du village Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Informations pratiques

Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Fête au village de Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Place du village Le Bourg Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’association Festi’Colombe vous propose une soirée festive au bord de l’eau !

Au programme un repas préparé par l’Oustal (pensez à amener vos couverts !), une buvette, un concert des Gavroches, ainsi qu’une descente aux flambeaux. La soirée se clôturera par un feu d’artifice sur le lac des Baniérettes. .

Place du village Le Bourg Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 81 31 04

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English : Fête au village de Sainte-Colombe-de-Villeneuve

L’événement Fête au village de Sainte-Colombe-de-Villeneuve Sainte-Colombe-de-Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Vallée du Lot et Garonne