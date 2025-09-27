Fête au village Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Fête au village Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert samedi 27 septembre 2025.

Fête au village

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Samedi 27 16h ouverture manèges, Pouss-pouss, tir à la carabine. A partir de 19h30 « BAND’A NOUS », repas éclade de moules (15€/menu enfant moins de 12 ans 6€) organisé par le club de pétanque uniquement sur réservation avant le 20/09 au 06.38.68.06.12 / 06.70.91.45.46. 22h30 feu d’artifice.

Dimanche 28 vide-greniers, restauration sur place la cuisine de Reviron, la ferme de Villejalet. Tombola, buvette, plancha, crêpes. .

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 61 44 64

English : Fête au village

Saturday 27: 4pm: rides open, Pouss-pouss, rifle shooting. From 7.30pm: « BAND’A NOUS », mussel éclade meal organized by the pétanque club, booking required by 20/09: 06.38.68.06.12 / 06.70.91.45.46. 10.30pm: fireworks.

Sun 28: garage sale, catering.

German : Fête au village

Samstag, 27.: 16 Uhr: Eröffnung der Karussells, Pouss-pouss, Gewehrschießen. Ab 19.30 Uhr « BAND’A NOUS », Essen Eclade de moules, organisiert vom Pétanque-Club, nur mit Reservierung vor dem 20/09 unter 06.38.68.06.12 / 06.70.91.45.46. 22.30 Uhr: Feuerwerk.

So 28: Flohmarkt, Verpflegung.

Italiano :

Sabato 27: ore 16.00: apertura delle giostre, Pouss-pouss, tiro a segno. Dalle 19.30: « BAND’A NOUS », cena a base di cozze organizzata dal club di bocce, su prenotazione entro il 20/09 allo 06.38.68.06.12 / 06.70.91.45.46. 22.30: fuochi d’artificio.

Dom 28: vendita di garage, catering.

Espanol : Fête au village

Sábado 27: 16.00 h: atracciones abiertas, Pouss-pouss, tiro con carabina. A partir de las 19.30 h: « BAND’A NOUS », comida a base de mejillones organizada por el club de petanca, previa reserva antes del 20/09 en los teléfonos 06.38.68.06.12 / 06.70.91.45.46. 22.30 h: fuegos artificiales.

Domingo 28: venta de garaje, catering.

L’événement Fête au village Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2025-09-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin