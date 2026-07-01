Informations pratiques

La Houssière

Fête au village

68 Rue de la Grande Houssière La Houssière Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-12 04:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Fête de village, avec bal gratuit. Repas sous chapiteau sur réservation, élections Miss et Mister, jeux, buvette et petite restauration, feux d’artifice …Tout public

0 .

68 Rue de la Grande Houssière La Houssière 88430 Vosges Grand Est +33 6 13 49 73 99

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English :

Village festival, with a free dance. Meals under the big top (reservations required), Miss and Mister pageants, games, a refreshment stand and light snacks, fireworks…

L’événement Fête au village La Houssière a été mis à jour le 2026-06-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES