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Fête au village La Pérouille

Fête au village La Pérouille

Fête au village La Pérouille samedi 4 juillet 2026.

Adresse : La Roche

Ville : 36350 La Pérouille

Département : Indre

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

La Pérouille

Fête au village

La Roche La Pérouille Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez passer une agréable soirée dans le cadre de l’étang de la Roche.
Animation musicale, food truck et buvette rythmeront la soirée avant le feu d’artifice à 23h.   .

La Roche La Pérouille 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 12 60  laperouille-mairie@wanadoo.fr

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English :

Come and enjoy a pleasant evening in the setting of the Etang de la Roche.

L’événement Fête au village La Pérouille a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne