La Pérouille

Fête au village

La Roche La Pérouille Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez passer une agréable soirée dans le cadre de l’étang de la Roche.

Animation musicale, food truck et buvette rythmeront la soirée avant le feu d’artifice à 23h. .

La Roche La Pérouille 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 12 60 laperouille-mairie@wanadoo.fr

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English :

Come and enjoy a pleasant evening in the setting of the Etang de la Roche.

L’événement Fête au village La Pérouille a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne