Fête au village La Pérouille
Fête au village La Pérouille samedi 4 juillet 2026.
La Pérouille
Fête au village
La Roche La Pérouille Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez passer une agréable soirée dans le cadre de l’étang de la Roche.
Animation musicale, food truck et buvette rythmeront la soirée avant le feu d’artifice à 23h. .
La Roche La Pérouille 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 12 60 laperouille-mairie@wanadoo.fr
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English :
Come and enjoy a pleasant evening in the setting of the Etang de la Roche.
L’événement Fête au village La Pérouille a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne