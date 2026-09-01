Informations pratiques

La Rochette

Fête au Village

Château de La Rochette La Rochette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Grande fête de village annuelle à La Rochette bric-à-brac, marché de producteurs, feu d’artifice, lancer de charentaises…

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Château de La Rochette La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 77 93 36

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English : Village celebration

Great annual village celebration in La Rochette: bric-a-brac, farmers market, fireworks, ‘charentaises’ throwing contest…

L’événement Fête au Village La Rochette a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord