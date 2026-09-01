Fête au Village La Rochette
vendredi 11 septembre 2026 · La Rochette
Informations pratiques
La Rochette
Fête au Village
Château de La Rochette La Rochette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Grande fête de village annuelle à La Rochette bric-à-brac, marché de producteurs, feu d’artifice, lancer de charentaises…
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Château de La Rochette La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 77 93 36
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English : Village celebration
Great annual village celebration in La Rochette: bric-a-brac, farmers market, fireworks, ‘charentaises’ throwing contest…
L’événement Fête au Village La Rochette a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord