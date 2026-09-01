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AGENDA · La Rochette

Fête au Village La Rochette

vendredi 11 septembre 2026 · La Rochette

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Château de La Rochette
Ville
16110 La Rochette
Département
Charente
Tarif

La Rochette

Fête au Village

Château de La Rochette La Rochette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

Grande fête de village annuelle à La Rochette bric-à-brac, marché de producteurs, feu d’artifice, lancer de charentaises…
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Château de La Rochette La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 77 93 36 

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English : Village celebration

Great annual village celebration in La Rochette: bric-a-brac, farmers market, fireworks, ‘charentaises’ throwing contest…

L’événement Fête au Village La Rochette a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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