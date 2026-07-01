Informations pratiques

Les Adjots

Fête au village

Stade de foot Les Adjots Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

.

Stade de foot Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25

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English :

L’événement Fête au village Les Adjots a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente