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AGENDA · Les Adjots

Fête au village Les Adjots

samedi 18 juillet 2026 · Les Adjots

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Stade de foot
Ville
16700 Les Adjots
Département
Charente
Tarif

Les Adjots

Fête au village

Stade de foot Les Adjots Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

  .

Stade de foot Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25 

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English :

L’événement Fête au village Les Adjots a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente