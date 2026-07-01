AGENDA · Les Adjots
Fête au village Les Adjots
samedi 18 juillet 2026 · Les Adjots
Informations pratiques
Les Adjots
Fête au village
Stade de foot Les Adjots Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
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Stade de foot Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25
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English :
L’événement Fête au village Les Adjots a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente