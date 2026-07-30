AGENDA · Les Pontets
Fête au village Les Pontets
dimanche 20 septembre 2026 · Les Pontets
Informations pratiques
Les Pontets
Fête au village
Dans le village Les Pontets Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Fête du village des Pontets + Marché artisanal et gourmand + vide grenier.
Restauration et buvette sur place. .
Dans le village Les Pontets 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 32 66 78 contact@verglace.fr
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English : Fête au village
L’événement Fête au village Les Pontets a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS