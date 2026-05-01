Fête au village Saint-Lin
Fête au village Saint-Lin samedi 30 mai 2026.
Saint-Lin
Fête au village
Stade Saint-Lin Deux-Sèvres
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Fête au village organisé par le comité des fêtes avec repas et orchestre. .
Stade Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 41 15
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English : Fête au village
L’événement Fête au village Saint-Lin a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine