Saint-Lin

Fête au village

Stade Saint-Lin Deux-Sèvres

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Fête au village organisé par le comité des fêtes avec repas et orchestre. .

Stade Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 41 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête au village

L’événement Fête au village Saint-Lin a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine