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Fête au village Saint-Lin

Fête au village Saint-Lin

Fête au village Saint-Lin samedi 30 mai 2026.

Adresse : Stade

Ville : 79420 Saint-Lin

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 26 26 Tarif de base plein tarif

Saint-Lin

Fête au village

Stade Saint-Lin Deux-Sèvres

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Fête au village organisé par le comité des fêtes avec repas et orchestre.   .

Stade Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 41 15 

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English : Fête au village

L’événement Fête au village Saint-Lin a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine