Fête au village Sury-en-Vaux

Fête au village Sury-en-Vaux jeudi 14 août 2025.

Fête au village

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 19:30:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Venez nombreux profiter de la soirée guinguette avec bal animé par « Les Affoubertis » et dîner (boulettes, fromage, dessert).

C’est la première partie de la célébration des 70 ans de la Sabotée Sancerroise. .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 35 01 14 saboteesancerroise@gmail.com

English :

Come and enjoy the « guinguette » evening, with dancing by « Les Affoubertis » and dinner (meatballs, cheese, dessert).

German :

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie den Guinguette-Abend mit Tanz, der von « Les Affoubertis » moderiert wird, und Abendessen (Fleischbällchen, Käse, Dessert).

Italiano :

Venite a godervi la serata della guinguette, con balli di « Les Affoubertis » e cena (polpette, formaggio e dessert).

Espanol :

Venga a disfrutar de la velada guinguette, con baile a cargo de « Les Affoubertis » y cena (albóndigas, queso y postre).

