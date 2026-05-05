Vouthon

Fête au village

Vouthon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Vouthon organise sa fête au village du 12 au 14 juin, avec une fête foraine, des concerts, des randonnées, un marché gourmand et artisanal, et diverses animations pour tous les âges.

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Vouthon 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 90 03 59

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English :

Vouthon is holding its village fête from June 12 to 14, with a funfair, concerts, hikes, a gourmet and craft market, and various activities for all ages.

L’événement Fête au village Vouthon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord