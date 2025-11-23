Fête autour de l’arbre tout vent Montlieu-la-Garde

Fête autour de l’arbre

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Journée d’animation en intérieur sur le thème de l’arbre: Ventes d’arbres et d’arbustes Pépinières Moulinier, Bourse d’échange plantes, présence de Mémoire fruitière des Charentes, greffage, Bonsaïs, Produits du terroir et artisanat

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

English :

Day of indoor activities on the theme of trees: Pépinières Moulinier tree and shrub sales, plant exchange, Mémoire fruitière des Charentes, grafting, Bonsais, local products and crafts

German :

Tag der Indoor-Animation zum Thema Baum: Verkauf von Bäumen und Sträuchern der Baumschule Moulinier, Pflanzentauschbörse, Präsenz von Mémoire fruitière des Charentes, Pfropfen, Bonsai, regionale Produkte und Kunsthandwerk

Italiano :

Una giornata di attività al coperto sul tema degli alberi: vendita di alberi e arbusti presso Pépinières Moulinier, scambio di piante, Mémoire fruitière des Charentes, innesti, Bonsais, prodotti locali e artigianato

Espanol :

Jornada de actividades de interior en torno al tema de los árboles: venta de árboles y arbustos en Pépinières Moulinier, intercambio de plantas, Mémoire fruitière des Charentes, injertos, Bonsais, productos locales y artesanía

