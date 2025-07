Fête autour de l’étang Sainte-Feyre-la-Montagne

Fête autour de l’étang Sainte-Feyre-la-Montagne dimanche 3 août 2025.

Fête autour de l’étang

Etang de Margnat Centre de tir Sainte-Feyre-la-Montagne Creuse

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

8h Concours de pêche (10 euros par personne)

8h Vide grenier (emplacement gratuit)

9h Balade pédestre (gratuit)

12h Restauration rapide et buvette

14h Concours de pétanque (12 euros par équipe de 2)

15h Chasse au trésor (gratuit jusqu’à 12 ans)

19h Soirée Karaoké et Dansante avec Stephn’co

19h Repas (fondu-frites charcuterie, creusois et crème anglaise)

23h Feu d’artifice

+ toute la journée (gratuit) mini quad, paintball, structure gonflable, expo photo .

Etang de Margnat Centre de tir Sainte-Feyre-la-Montagne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 45 65 12 comitestfeyre@gmail.com

