Fête aux ânes et aux mules

Poulaines Indre

Gratuit

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Fête aux ânes et grande brocante 31ème édition de la fête.

Fête aux ânes et grande brocante, marché fermier, dès 8h, randonnée en attelage (20 km environ, pour ânes et mules uniquement) et différents concours. Casse croûte toute la journée, buvette. .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire comite.des.fetes.de.poulaines@outlook.fr

English :

Donkey and mule festival

