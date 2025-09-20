Fête aux Bardiaux Arleuf

Fête aux Bardiaux Arleuf samedi 20 septembre 2025.

Fête aux Bardiaux

Les Bardiaux Arleuf Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Fête aux bardiaux par le comité des fêtes d’Arleuf pour la journée du Patrimoine.

Présentation de l’armée romaine, spectacle des gladiateurs, présentation d’un procès romain et ateliers civils taverne, religion, école romaine.

Samedi de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 17h au site Gallo-romain des Bardiaux.

Restauration et buvette sur place. Jambon à la broche 12e ( dimanche midi ). .

Les Bardiaux Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 62 26 79

English : Fête aux Bardiaux

German : Fête aux Bardiaux

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête aux Bardiaux Arleuf a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs