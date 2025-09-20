Fête aux Bardiaux Arleuf
Fête aux Bardiaux Arleuf samedi 20 septembre 2025.
Fête aux Bardiaux
Les Bardiaux Arleuf Nièvre
Fête aux bardiaux par le comité des fêtes d’Arleuf pour la journée du Patrimoine.
Présentation de l’armée romaine, spectacle des gladiateurs, présentation d’un procès romain et ateliers civils taverne, religion, école romaine.
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 17h au site Gallo-romain des Bardiaux.
Restauration et buvette sur place. Jambon à la broche 12e ( dimanche midi ). .
Les Bardiaux Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 62 26 79
