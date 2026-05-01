Seiches-sur-le-Loir

Fête aux Écuries de Fanny Augereau

869 chemin des moulins Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez partager une journée conviviale et festive autour du cheval à l’écurie de Fanny Augereau à Seiches-sur-le-Loir !

Tout au long de la journée, différents intervenants passionnés seront présents pour vous faire découvrir l’univers équestre sous toutes ses facettes.

En parallèle du concours officiel FFE de Mountain Trail, il y aura au programme

– Animations et rencontres autour du cheval

– Horse Centric Care par Horse Centric Care par Alexandra Mailliard

– Photos équestre et canines par Marie Cresson

– Itinérance équestre par Paul et Justine Duclos Gonda

– Constructeur de parcours de Mountain Trail

– Productrice de vins bio par Adèle Coguic

– L’écurie Fanny Augereau Équitation Éthologique

– Baptêmes poney pour les petits (et les grands curieux !) de 11h à 17h. 2€

– DJ set Moon Dine de 13h à 16h

– Concert Royal Kopek à partir de 17h

Buvette et restauration sur place

Menu à 13 € cochon à la broche et pommes de terre + dessert et café.

Menu végétarien disponible sur commande uniquement au 06 21 23 43 08.

Une belle journée à vivre en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

869 chemin des moulins Seiches-sur-le-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 23 43 08 fanny.augereau@gmail.com

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English :

Come and share a convivial and festive day around horses at Fanny Augereau?s stable in Seiches-sur-le-Loir!

L’événement Fête aux Écuries de Fanny Augereau Seiches-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe