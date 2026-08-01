Informations pratiques

Lunac

Fête aux Mazières

Les Mazières Lunac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Jeux, marché gourmand, épaule de cochon farcie et animations musicales sont au programme de l’édition 2026 de ce week-end festif.

La fête aux Mazières approche, il est donc temps de vous présenter le programme

• VENDREDI 21 AOÛT 2026

17h30 Les JEUX MAZIÉROIS sont de retour, et leur ventriglisse géant aussi !!

Inscrivez-vous en équipes pour participer à cette compétition conviviale (réservation au 06 14 82 42 03), ou venez regarder

19h30 Marché gourmand de producteurs locaux, restauration sur place

21h00 Soirée animée par DJ Sky Blue

• SAMEDI 22 AOÛT 2026

Repas Épaule de cochon farcie (n’oubliez pas de vous inscrire au 0628675237 ou au 0565658150) et bal traditionnel animé par Véronique Pomiès.

2 services 20h30 et 22h .

Les Mazières Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 81 50

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English :

Games, a gourmet market, stuffed pork shoulder, and musical performances are on the program for the 2026 edition of this festive weekend.

L’événement Fête aux Mazières Lunac a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)