Fête aux Mazières Lunac
vendredi 21 août 2026 · Lunac
Informations pratiques
Lunac
Fête aux Mazières
Les Mazières Lunac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Jeux, marché gourmand, épaule de cochon farcie et animations musicales sont au programme de l’édition 2026 de ce week-end festif.
La fête aux Mazières approche, il est donc temps de vous présenter le programme
• VENDREDI 21 AOÛT 2026
17h30 Les JEUX MAZIÉROIS sont de retour, et leur ventriglisse géant aussi !!
Inscrivez-vous en équipes pour participer à cette compétition conviviale (réservation au 06 14 82 42 03), ou venez regarder
19h30 Marché gourmand de producteurs locaux, restauration sur place
21h00 Soirée animée par DJ Sky Blue
• SAMEDI 22 AOÛT 2026
Repas Épaule de cochon farcie (n’oubliez pas de vous inscrire au 0628675237 ou au 0565658150) et bal traditionnel animé par Véronique Pomiès.
2 services 20h30 et 22h .
Les Mazières Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 81 50
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English :
Games, a gourmet market, stuffed pork shoulder, and musical performances are on the program for the 2026 edition of this festive weekend.
L’événement Fête aux Mazières Lunac a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)