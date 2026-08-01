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AGENDA · Lunac

Fête aux Mazières Lunac

vendredi 21 août 2026 · Lunac

Fête aux Mazières Lunac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Les Mazières
Ville
12270 Lunac
Département
Aveyron
Tarif

Lunac

Fête aux Mazières

Les Mazières Lunac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-21

Jeux, marché gourmand, épaule de cochon farcie et animations musicales sont au programme de l’édition 2026 de ce week-end festif.
La fête aux Mazières approche, il est donc temps de vous présenter le programme
• VENDREDI 21 AOÛT 2026
17h30 Les JEUX MAZIÉROIS sont de retour, et leur ventriglisse géant aussi !!
Inscrivez-vous en équipes pour participer à cette compétition conviviale (réservation au 06 14 82 42 03), ou venez regarder
19h30 Marché gourmand de producteurs locaux, restauration sur place
21h00 Soirée animée par DJ Sky Blue

• SAMEDI 22 AOÛT 2026
Repas Épaule de cochon farcie (n’oubliez pas de vous inscrire au 0628675237 ou au 0565658150) et bal traditionnel animé par Véronique Pomiès.
2 services 20h30 et 22h   .

Les Mazières Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 81 50 

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English :

Games, a gourmet market, stuffed pork shoulder, and musical performances are on the program for the 2026 edition of this festive weekend.

L’événement Fête aux Mazières Lunac a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)