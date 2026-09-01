AGENDA · Terre-et-Marais
Fête aux Normands Terre-et-Marais
vendredi 25 septembre 2026 · Terre-et-Marais
Informations pratiques
Terre-et-Marais
Fête aux Normands
Ferme du Chastel Terre-et-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Marché de producteurs et artisans locaux et concert de Mickael Jones (ancien chanteur et guitariste de Goldman). Brasseur, glacier et grilleur sur place. .
Ferme du Chastel Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 86 64 02 91
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English : Fête aux Normands
L’événement Fête aux Normands Terre-et-Marais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Baie du Cotentin