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Fête aux Normands Terre-et-Marais

vendredi 25 septembre 2026 · Terre-et-Marais

Fête aux Normands Terre-et-Marais

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Ferme du Chastel
Ville
50500 Terre-et-Marais
Département
Manche
Tarif

Terre-et-Marais

Fête aux Normands

Ferme du Chastel Terre-et-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Marché de producteurs et artisans locaux et concert de Mickael Jones (ancien chanteur et guitariste de Goldman). Brasseur, glacier et grilleur sur place.   .

Ferme du Chastel Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 86 64 02 91 

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English : Fête aux Normands

L’événement Fête aux Normands Terre-et-Marais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Baie du Cotentin