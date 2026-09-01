Informations pratiques

Terre-et-Marais

Fête aux Normands

Ferme du Chastel Terre-et-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Marché de producteurs et artisans locaux et concert de Mickael Jones (ancien chanteur et guitariste de Goldman). Brasseur, glacier et grilleur sur place. .

Ferme du Chastel Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 86 64 02 91

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English : Fête aux Normands

L’événement Fête aux Normands Terre-et-Marais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Baie du Cotentin