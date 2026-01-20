Fête aux oeufs durs Rues de Coulaines Coulaines
Rues de Coulaines Parc de la Gironde Coulaines Sarthe
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06
2026-04-06
Une fête traditionnelle qui perdure depuis 1540 !
Elle est très attendue… La fête aux œufs durs est de retour à Coulaines !
Rendez-vous au Parc de la Gironde, le lundi de Pâques, 6 avril 2026, de 10h à 17h30. .
Rues de Coulaines Parc de la Gironde Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 35 35 mairie@coulaines.fr
English :
A traditional festival that’s been going strong since 1540!
