Fête aux oeufs durs Rues de Coulaines Coulaines

Fête aux oeufs durs

Rues de Coulaines Parc de la Gironde Coulaines Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Une fête traditionnelle qui perdure depuis 1540 !

Elle est très attendue… La fête aux œufs durs est de retour à Coulaines !

Rendez-vous au Parc de la Gironde, le lundi de Pâques, 6 avril 2026, de 10h à 17h30. .

Rues de Coulaines Parc de la Gironde Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 35 35 mairie@coulaines.fr

English :

A traditional festival that’s been going strong since 1540!

