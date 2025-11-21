Fête aux vins nouveaux Le Barabock Menglon
Fête aux vins nouveaux Le Barabock Menglon vendredi 21 novembre 2025.
Fête aux vins nouveaux
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Venez déguster la séléction de vins nouveaux de Jaja Culture, accompagné musicalement de Sam et sa guitare.
.
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
English :
Come and taste Jaja Culture’s selection of new wines, accompanied by Sam and his guitar.
German :
Probieren Sie die Auswahl an neuen Weinen von Jaja Culture und lassen Sie sich dabei von Sam und seiner Gitarre musikalisch begleiten.
Italiano :
Venite a degustare la selezione di nuovi vini di Jaja Culture, accompagnati da Sam e dalla sua chitarra.
Espanol :
Venga a degustar la selección de nuevos vinos de Jaja Culture, acompañado por Sam y su guitarra.
L’événement Fête aux vins nouveaux Menglon a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays Diois