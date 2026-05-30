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FÊTE AVEC DE LA MUSIQUE Nouveau Studio Théâtre Nantes

FÊTE AVEC DE LA MUSIQUE Nouveau Studio Théâtre Nantes

FÊTE AVEC DE LA MUSIQUE Nouveau Studio Théâtre Nantes dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Nouveau Studio Théâtre

Adresse : 5 Rue du Ballet

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 17:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

FÊTE AVEC DE LA MUSIQUEDIM 21 JUIN – à partir de 17hTemps joyeux et musical avec au programme : ?· · en continu · ·Siège-contact des percussions anthropomorphes [Installation curieuse]Jonathan Poulet, performeur, musicien et artiste plasticien, propose une expérience unique et singulière pour vivre et ressentir les vibrations d’une batterie en action !Le « Siège-contact des percussions anthropomorphes » est une installation innovante et interactive qui s’apparente à un concert pour une personne ; un massage peu ordinaire pour un moment extra-ordinaire. · · 19h · ·ELASTIC SYSTEM [Concert – Musique ludique et expérimentale]Avec Arnaud Aubry et Thomas Durand, un duo dynamique qui explore des formes musicales loufoques et techniques. L’un à la batterie et l’autre au clavier (électroniques), ils nous emportent dans des univers innovants aux allures cartoonesques en empruntant des sons au jeu vidéo, au bruitage sonore et à une variété de styles musicaux ! · · Bar et restauration sur place avec le Vélo à Gaufres ! · ·- – – – -Cet événement est organisé par l’association du Nouveau Studio Théâtre, en collaboration avec les bénévoles et avec le soutien des Cies qui ‘habitent’ le lieu pour 3 ans. Il se pense en extérieur, dans la cour, un espace que l’on souhaite chaleureux, ouvert sur le quartier.?

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 0251861306 https://www.nouveaustudiotheatre.com/fête-avec-de-la-musique-26


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