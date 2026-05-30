FÊTE AVEC DE LA MUSIQUE Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 17:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

FÊTE AVEC DE LA MUSIQUEDIM 21 JUIN – à partir de 17hTemps joyeux et musical avec au programme : ?· · en continu · ·Siège-contact des percussions anthropomorphes [Installation curieuse]Jonathan Poulet, performeur, musicien et artiste plasticien, propose une expérience unique et singulière pour vivre et ressentir les vibrations d’une batterie en action !Le « Siège-contact des percussions anthropomorphes » est une installation innovante et interactive qui s’apparente à un concert pour une personne ; un massage peu ordinaire pour un moment extra-ordinaire. · · 19h · ·ELASTIC SYSTEM [Concert – Musique ludique et expérimentale]Avec Arnaud Aubry et Thomas Durand, un duo dynamique qui explore des formes musicales loufoques et techniques. L’un à la batterie et l’autre au clavier (électroniques), ils nous emportent dans des univers innovants aux allures cartoonesques en empruntant des sons au jeu vidéo, au bruitage sonore et à une variété de styles musicaux ! · · Bar et restauration sur place avec le Vélo à Gaufres ! · ·- – – – -Cet événement est organisé par l’association du Nouveau Studio Théâtre, en collaboration avec les bénévoles et avec le soutien des Cies qui ‘habitent’ le lieu pour 3 ans. Il se pense en extérieur, dans la cour, un espace que l’on souhaite chaleureux, ouvert sur le quartier.?

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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