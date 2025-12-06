Fête baroque à Sauternes Sauternes
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
14h Accueil musical gourmand, avec café et gâteaux Espace Culturel A. de Lur Saluces
Consort de flûtes à bec dans J.S. Bach
Dès 14h15 Initiations instrumentales Espace Culturel A. de Lur Saluces
Initiation aux instruments baroques par les enseignants du CMAS
15h Projection débat Bach pour tous 1er étage de la Maison du Sauternes
Projection du film comme un voyage musical dans les pas de Michel Brun et en sa présence avec l’aimable concours de Hauteville Productions
17h Variations Goldberg de J.S. Bach Château d’Yquem
Takahisa Aida, clavecin
Dégustation de Sauternes à la fin du récital
20h30 Orchestre baroque et chœur du CMAS Église de Sauternes
Timothé Bougon, baryton, Michel Brun, direction
Suite La Bizarre & Cantate BWV 36 de J.S. Bach
Commentée et avec participation du public .
Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 78 88 centremusiqueancienne@gmail.com
