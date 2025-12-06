Fête baroque à Sauternes Sauternes

Fête baroque à Sauternes

14h Accueil musical gourmand, avec café et gâteaux Espace Culturel A. de Lur Saluces

Consort de flûtes à bec dans J.S. Bach

Dès 14h15 Initiations instrumentales Espace Culturel A. de Lur Saluces

Initiation aux instruments baroques par les enseignants du CMAS

15h Projection débat Bach pour tous 1er étage de la Maison du Sauternes

Projection du film comme un voyage musical dans les pas de Michel Brun et en sa présence avec l’aimable concours de Hauteville Productions

17h Variations Goldberg de J.S. Bach Château d’Yquem

Takahisa Aida, clavecin

Dégustation de Sauternes à la fin du récital

20h30 Orchestre baroque et chœur du CMAS Église de Sauternes

Timothé Bougon, baryton, Michel Brun, direction

Suite La Bizarre & Cantate BWV 36 de J.S. Bach

Commentée et avec participation du public .

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 78 88 centremusiqueancienne@gmail.com

