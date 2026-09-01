AGENDA · Bédée
Fête Bédée Tout Terrain Bédée
samedi 26 septembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Fête Bédée Tout Terrain
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 00:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Pour ses 40 ans, l’association Bédée Tout Terrain organise un super cross le samedi 26 septembre de 15h à minuit.
Début des épreuves à 15h.
Entrée payante.
Buvette et restauration sur place. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête Bédée Tout Terrain Bédée a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – Montfort Communauté
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