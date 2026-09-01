UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bédée

Fête Bédée Tout Terrain Bédée

samedi 26 septembre 2026 · Bédée

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
35137 Bédée
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bédée

Fête Bédée Tout Terrain

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Pour ses 40 ans, l’association Bédée Tout Terrain organise un super cross le samedi 26 septembre de 15h à minuit.
Début des épreuves à 15h.
Entrée payante.
Buvette et restauration sur place.   .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête Bédée Tout Terrain Bédée a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – Montfort Communauté

À voir aussi à Bédée (Ille-et-Vilaine)