Informations pratiques

Bédée

Fête Bédée Tout Terrain

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour ses 40 ans, l’association Bédée Tout Terrain organise un super cross le samedi 26 septembre de 15h à minuit.

Début des épreuves à 15h.

Entrée payante.

Buvette et restauration sur place. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête Bédée Tout Terrain Bédée a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – Montfort Communauté