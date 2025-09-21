Fête bio écologique Colchique Guéret

Fête bio écologique Colchique Guéret dimanche 21 septembre 2025.

Fête bio écologique Colchique

Etang de Courtille Guéret Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Foire de producteurs et artisans locaux

Animations pour enfants et adultes

Conférences sur des thèmes liés à l’écologie

Restaurations gourmandes et variées .

Etang de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 86 47 asso.colchique@gmail.com

