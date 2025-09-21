Fête bio écologique Colchique Guéret
Fête bio écologique Colchique Guéret dimanche 21 septembre 2025.
Fête bio écologique Colchique
Etang de Courtille Guéret Creuse
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Foire de producteurs et artisans locaux
Animations pour enfants et adultes
Conférences sur des thèmes liés à l’écologie
Restaurations gourmandes et variées .
Etang de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 86 47 asso.colchique@gmail.com
