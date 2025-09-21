Fête Bio Ecologique Colchique – Guéret

Fête Bio Ecologique Colchique – Guéret dimanche 21 septembre 2025.

Creuse

Fête Bio Ecologique Colchique Etang de Courtille Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Fête Bio promouvant l’agriculture biologique avec des exposants divers(artisans, producteurs alimentaires, associations…).

Conférences sur des thématiques autour de l’écologie pendant la journée et diverses ateliers et animations sur ce thème. .

Etang de Courtille

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 86 47 asso.colchique@gmail.com

English : Fête Bio Ecologique Colchique

German : Fête Bio Ecologique Colchique

Italiano :

Espanol : Fête Bio Ecologique Colchique

L’événement Fête Bio Ecologique Colchique Guéret a été mis à jour le 2025-05-22 par Creuse Tourisme