Fête Bio Ecologique Colchique – Guéret
Fête Bio Ecologique Colchique – Guéret dimanche 21 septembre 2025.
Creuse
Fête Bio Ecologique Colchique Etang de Courtille Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Fête Bio promouvant l’agriculture biologique avec des exposants divers(artisans, producteurs alimentaires, associations…).
Conférences sur des thématiques autour de l’écologie pendant la journée et diverses ateliers et animations sur ce thème. .
Etang de Courtille
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 86 47 asso.colchique@gmail.com
English : Fête Bio Ecologique Colchique
German : Fête Bio Ecologique Colchique
Italiano :
Espanol : Fête Bio Ecologique Colchique
L’événement Fête Bio Ecologique Colchique Guéret a été mis à jour le 2025-05-22 par Creuse Tourisme