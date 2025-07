Fête Bio Malicorne sur Sarthe Malicorne-sur-Sarthe

Route de Villaines Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Fête Bio 2025 La forêt et ses ressources

Venez découvrir la fête Bio de Malicorne sur Sarthe, sur le thème en 2025 de la forêt et de ses ressources.

Au programme conférences et concerts.

70 exposants seront également présents pour échanger avec vous.

Marché et restauration bio ! .

Route de Villaines Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 26 37 34 alice.arrassus@gmail.com

English :

Fête Bio 2025 The forest and its resources

German :

Biofest 2025 Der Wald und seine Ressourcen

Italiano :

Festa Bio 2025 La foresta e le sue risorse

Espanol :

Fête Bio 2025 El bosque y sus recursos

