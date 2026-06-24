Fête Bourgvallées

Fête Bourgvallées
Fête Bourgvallées dimanche 19 juillet 2026.
Bourgvallées
Fête
Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Rendez-vous le dimanche 19 juillet pour le vide-greniers, apéro concert et feu d’artifice à 23h ! .
Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées 50750 Manche Normandie +33 2 33 55 71 99
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English : Fête
L’événement Fête Bourgvallées a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô
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