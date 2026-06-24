Bourgvallées

Fête

Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Rendez-vous le dimanche 19 juillet pour le vide-greniers, apéro concert et feu d’artifice à 23h ! .

Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées 50750 Manche Normandie +33 2 33 55 71 99

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English : Fête

L’événement Fête Bourgvallées a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô