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Fête Bourgvallées

Fête Bourgvallées

Fête Bourgvallées dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
Saint-Samson-de-Bonfossé
Ville
50750 Bourgvallées
Département
Manche
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif

Bourgvallées

Fête

Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Rendez-vous le dimanche 19 juillet pour le vide-greniers, apéro concert et feu d’artifice à 23h !   .

Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées 50750 Manche Normandie +33 2 33 55 71 99 

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English : Fête

L’événement Fête Bourgvallées a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô

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