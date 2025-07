Fête bretonne Lieu-dit Landouzen Le Drennec

Lieu-dit Landouzen Chapelle de Landouzen Le Drennec Finistère

Début : 2025-07-13 12:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

La fête battra son plein avec l’association Mignoned Landouzen ! À partir de 12 h, place à la gourmandise kig ha farz ou crêpes salées et sucrées. L’après-midi s’annonce animé avec le Bagad Strollad Bro Leon, les danses traditionnelles des Danserien An Aberiou en costume traditionnel, des jeux bretons pour petits et grands, et la remise des prix du concours de dessins des écoles, menée avec entrain par Goulc’han Kervella. .

