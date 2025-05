Fête bretonne – Place Allende Morlaix, 6 juillet 2025 14:00, Morlaix.

Finistère

Fête bretonne Place Allende Centre-ville Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Centre-ville, Place Allende

Après-midi 14h-18h

Le cercle Korollerien Montroulez a la particularité d’être situé entre les pays du Léon et du Trégor. Ses danseurs arborent ainsi fièrement une grande diversité de costumes des modes de 1870 à 1950 de Carantec, Locquénolé ou Morlaix.

Ce groupe où les maitres mots sont dynamisme et convivialité, propose chaque année de nouvelles chorégraphies. Accompagné de quatre musiciens de renom, il se représente dans de nombreux festivals en Bretagne et à l’étranger.

Musique traditionnelle bretonne

Ensemble instrumental, fondé fin juin 2022, le Bagad Kornog de la Côte des Légendes est le dernier né des bagadoù en Bretagne. Implanté sur la commune de Lesneven dans le Finistère, il a pour caractéristique la jeunesse de ses musiciens. Le groupe est en effet essentiellement composé d’enfants et d’adolescents désireux d’apprendre la musique des bagadoù mais également attentifs à la valeur de la transmission du patrimoine. Rencontres, découvertes, échanges c’est ça aussi un bagad !

Bagad Sonerien Bro Montroulez

Fondé il y a 45 ans, le bagad Sonerien Bro Montroulez évolue en 4ème catégorie et se concentre depuis quelques années sur son école de musique. Le groupe y dispense un enseignement qui permet à présent à une quarantaine de personnes de tout âge, d’apprendre la cornemuse, la bombarde ou la caisse claire.

Il ne manquera pas d’activités cet été puisqu’ils se produiront sur de nombreux événements et festivals.

Bleuniadur- danse traditionnelle bretonne

L’ensemble Bleuniadur est un ballet de traditions populaires du Léon, fondé il y a 40 ans. Son identité s’est construite à travers le travail et le goût de la qualité, à l’image de la population paysanne qu’il représente.

En France, le cercle s’est forgée une solide réputation et cette reconnaissance dépasse les frontières nationales grâce à sa participation à des festivals de cultures du monde, où Bleuniadur fait rayonner la culture bretonne

Beg An Douar

Depuis 40 ans, Beg An Douar fait vivre le patrimoine breton à travers la danse, la musique et le costume. Implanté à Saint-Renan, il réunit des passionnés unis par une même ambition découvrir, apprendre, transmettre et préserver les trésors culturels de Bretagne.

Cette année, le cercle vous propose un nouveau spectacle, Querelles de Clochers deux familles, les habitants du Bas-Léon et ceux du Pays Pagan, que tout oppose… Pourtant un sentiment les unies le plaisir de danser.

Soirée:

LE BOUR BODROS | Bulat-Pestivien (22)

Musique bretonne | 40’ | Tout public

20h30 et 22h30 Place Allende

18 ans d’existence pour ce duo breton formé par Youen Bodros et Timothée Le Bour. Un duo référence dans le monde des musiques traditionnelles, animé par l’envie de composer et d’arranger une musique acoustique sans barrière, au service de la danse.

Leur complicité leur a permis de partager ce dialogue entre saxophone et accordéon à travers le monde, près de 1000 concerts et festoù-noz et quatre albums, dont le dernier, Daou Ribl sortie en Avril 2024.

Saxophones Timothée Le Bour

Accordéons Youen Bodros

TALEC LE BRIGANT | Rostrenen (22)

Kan ha diskan | 20’ | Tout public

21h15 et 23h15 Place Allende

Deux chanteuses du Centre Bretagne, qui vous feront tasser le sol avec du Plinn, musclez vos mollets !

Envolées diskaniques pour un direct Bourg coz Bulat. Les deux femmes arment leur voix et décochent des mélodies qui font mouche à tous les coups. Les sceptiques verront d’eux-mêmes que deux voix harmonieuses dans un aplomb de Goadec, naturellement, les pieds se lèvent.

Chant Rozenn Talec et Anne Le Brigant

STOURM | Carnoët (22)

Musique bretonne | 45’ | Tout public

21h45 et 23h45 Place Allende

Des mélodies puisées dans le répertoire traditionnel centre breton, une rythmique puissante, Stourm est de retour ! Après quelques années de pause, les 5 musiciens du groupe centre-breton se retrouvent pour distiller à nouveau dans la danse, leur fameuse énergie musicale.

Accordéon chromatique Erwann Le Creff

Bombarde Julien Le Creff

Guitare acoustique Bertrand Caro

Basse Fabrice Tilly

Flûte traversière en bois Erwan Menguy .

Place Allende Centre-ville

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête bretonne Morlaix a été mis à jour le 2025-05-19 par OT BAIE DE MORLAIX