Fête bretonne Randonnées pédestre, VTT et équestre – Plumieux, 31 mai 2025

Côtes-d’Armor

Fête bretonne Randonnées pédestre, VTT et équestre Place de l’église Plumieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

2025-05-31

A partir de 14h, randonnées pédestre de 6,9 et 12 kms (4€). Randonnées VTT de 13, 22, 30 et 47 kms (5€). Randonnées équestre de 5 et 10 kms (5€).

Repas puis Fest-Noz à 21h avec Esterve et le duo Le Cartouche et Carole.

3 pôles d’animations dans le bourg. .

Place de l’église

Plumieux 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 31 64 78

