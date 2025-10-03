FÊTE BRÉVIÈRE 2025 ✨ Forges-les-Eaux

Du 3 au 6 octobre 2025

Forges-les-Eaux

Réservez vos dates la traditionnelle Fête Brévière revient en centre-ville pour 4 jours d’animations et de convivialité !

Au programme

Fête foraine

️ Braderie des commerçants

Grande foire à tout

Défilés de troupes de rue

… et bien d’autres surprises à découvrir !

Le programme complet arrive très bientôt… restez connectés !

ℹ️ Comment exposer à la foire à tout ? Présentez-vous dimanche matin dès 6h, en centre-ville. Des bénévoles vous accueilleront. Tarif 3.5€/m .

Place Brevière Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37 mairie@forgesleseaux.fr

