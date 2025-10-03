FÊTE BRÉVIÈRE 2025 ✨ Forges-les-Eaux
FÊTE BRÉVIÈRE 2025 ✨ Forges-les-Eaux vendredi 3 octobre 2025.
FÊTE BRÉVIÈRE 2025 ✨
Place Brevière Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-03
Du 3 au 6 octobre 2025
Forges-les-Eaux
Réservez vos dates la traditionnelle Fête Brévière revient en centre-ville pour 4 jours d’animations et de convivialité !
Au programme
Fête foraine
️ Braderie des commerçants
Grande foire à tout
Défilés de troupes de rue
… et bien d’autres surprises à découvrir !
Le programme complet arrive très bientôt… restez connectés !
—-
ℹ️ Comment exposer à la foire à tout ? Présentez-vous dimanche matin dès 6h, en centre-ville. Des bénévoles vous accueilleront. Tarif 3.5€/m .
Place Brevière Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37 mairie@forgesleseaux.fr
English : FÊTE BRÉVIÈRE 2025 ✨
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement FÊTE BRÉVIÈRE 2025 ✨ Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux