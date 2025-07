FÊTE CATALANE Port-Vendres

FÊTE CATALANE Port-Vendres vendredi 25 juillet 2025 .

FÊTE CATALANE

Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-27

2025-07-25

Vivez 3 jours inoubliables de traditions, musique, danses, gastronomie et convivialité !

Port-Vendres célèbre l’âme catalane entre mer, culture et bonne humeur !

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 01 03

English :

Experience 3 unforgettable days of tradition, music, dance, gastronomy and conviviality!

Port-Vendres celebrates the Catalan soul with sea, culture and fun!

German :

Erleben Sie drei unvergessliche Tage voller Traditionen, Musik, Tanz, Gastronomie und Geselligkeit!

Port-Vendres feiert die katalanische Seele zwischen Meer, Kultur und guter Laune!

Italiano :

Vivete 3 giorni indimenticabili di tradizione, musica, danza, gastronomia e convivialità!

Port-Vendres celebra l’anima della Catalogna, con mare, cultura e buon umore!

Espanol :

¡Viva 3 días inolvidables de tradición, música, danza, gastronomía y convivencia!

Port-Vendres celebra el alma de Cataluña con mar, cultura y buen humor

