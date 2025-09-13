Fête champêtre à l’EHPAD EHPAD Kerlizou Carantec
EHPAD Kerlizou Carantec Carantec Finistère
Début : 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Fête champêtre
Jeux, crêpes et buvette
Tombola
Animation musicale avec le trio « harmonicoeur »
Venez nombreux
Entrée gratuite .
EHPAD Kerlizou Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 91 90
