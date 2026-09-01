Informations pratiques

Carantec

Fête champêtre à l’EHPAD

EHPAD Kerlizou Carantec Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Fête champêtre

Jeux, crêpes et buvette

Tombola

Concert de Mathis

Venez nombreux

Entrée gratuite .

EHPAD Kerlizou Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 91 90

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English :

L’événement Fête champêtre à l’EHPAD Carantec a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BAIE DE MORLAIX