AGENDA · Carantec
Fête champêtre à l’EHPAD EHPAD Kerlizou Carantec
samedi 19 septembre 2026 · EHPAD Kerlizou · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Fête champêtre à l’EHPAD
EHPAD Kerlizou Carantec Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Fête champêtre
Jeux, crêpes et buvette
Tombola
Concert de Mathis
Venez nombreux
Entrée gratuite .
EHPAD Kerlizou Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 91 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête champêtre à l’EHPAD Carantec a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Carantec (Finistère)
- Journées européennes du Patrimoine à Plourin- lès- Morlaix Carantec 19 septembre 2026
- Exposition des oiseaux de la baie Ewen de Kergariou Journées Européennes du Patrimoine Ecole Primaire publique Les Cormorans Carantec 19 septembre 2026
- Conférence La Maison de l’île Louët restaurer un patrimoine en péril Journées Européennes du Patrimoine Carantec 19 septembre 2026
- Blow Up – Film de Michelangelo Antonioni (1967), L’Étoile, Carantec 19 septembre 2026
- JEP projection du film Blow Up Cinéma l’Etoile Carantec 19 septembre 2026