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AGENDA · Carantec

Fête champêtre à l’EHPAD EHPAD Kerlizou Carantec

samedi 19 septembre 2026 · EHPAD Kerlizou · Carantec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
EHPAD Kerlizou
Adresse
Carantec
Ville
29660 Carantec
Département
Finistère
Tarif

Carantec

Fête champêtre à l’EHPAD

EHPAD Kerlizou Carantec Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Fête champêtre
Jeux, crêpes et buvette
Tombola
Concert de Mathis
Venez nombreux
Entrée gratuite   .

EHPAD Kerlizou Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 91 90 

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English :

L’événement Fête champêtre à l’EHPAD Carantec a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BAIE DE MORLAIX

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