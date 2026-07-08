Informations pratiques

Langé

Fête champêtre annuelle

Langé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

De nombreuses animations au cours de la journée.

– De 10h à 21h Ball-trap

– De 15h à 17h (inscriptions de 14h à 14h30 AAPPMA) concours de pêche

– À partir de 19h Buvette et restauration sur place

– De 19h30 à 22h30 Danse Berrichonne & époque 1900

– À partir de 22h45 Surprise du Comité des Fêtes

– À 23h grand feu d’artifice

– De 23h à 2h DJ Jérémy Hervé

– Magie tout au long de la soirée

– Maquillage gratuit pour les enfants .

Langé 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 40 97 57

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English :

Lots of entertainment throughout the day.

L’événement Fête champêtre annuelle Langé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Valençay