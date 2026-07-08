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AGENDA · Langé

Fête champêtre annuelle Langé

dimanche 2 août 2026 · Langé

Fête champêtre annuelle Langé

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
36600 Langé
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Langé

Fête champêtre annuelle

Langé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

De nombreuses animations au cours de la journée.
– De 10h à 21h Ball-trap
– De 15h à 17h (inscriptions de 14h à 14h30 AAPPMA) concours de pêche
– À partir de 19h Buvette et restauration sur place
– De 19h30 à 22h30 Danse Berrichonne & époque 1900
– À partir de 22h45 Surprise du Comité des Fêtes
– À 23h grand feu d’artifice
– De 23h à 2h DJ Jérémy Hervé
– Magie tout au long de la soirée
– Maquillage gratuit pour les enfants   .

Langé 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 40 97 57 

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English :

Lots of entertainment throughout the day.

L’événement Fête champêtre annuelle Langé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Valençay