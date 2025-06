Fête Champêtre au bord de l’étang de Thierenbach – Jungholtz 29 juin 2025 12:00

Haut-Rhin

Fête Champêtre au bord de l’étang de Thierenbach Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29 12:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Fête champêtre autour de l’étang de Thierenbach: repas de midi sur réservation, buvette, petite restauration, petite exposition avicole, artisanat local et artisanat d’art.

Les aviculteurs de Jungholtz ont le plaisir de vous inviter à participer à leur Fête Champêtre autour de l’étang de Thierenbach.

Vous pourrez y découvrir quelques animaux de nos basses-cours, mais aussi des produits du terroir et les créations de nos artistes et artisans locaux dans un magnifique cadre bucolique.

Accès libre à l’exposition Buvette externe

Repas de midi à 25€/personne (12€ pour les enfants) Paëlla, dessert et café.

Repas à 12h sur réservation uniquement

auprès de Marie Josée BOLTZ

marie.boltz@free.fr 07 71 80 38 97 .

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est marie.boltz@free.fr

English :

Country festival around the Thierenbach pond: lunch on reservation, refreshments, small catering, small poultry exhibition, local crafts and arts and crafts.

German :

Ländliches Fest rund um den Teich von Thierenbach: Mittagessen auf Vorbestellung, Getränkeausschank, kleine Speisen, kleine Geflügelausstellung, lokales Kunsthandwerk und Kunsthandwerk.

Italiano :

Festa campestre intorno allo stagno di Thierenbach: pranzo (su prenotazione), rinfreschi, spuntini, esposizione di piccolo pollame, artigianato locale e artigianato artistico.

Espanol :

Fiesta campestre en torno al estanque de Thierenbach: almuerzo (reservar con antelación), refrescos, aperitivos, pequeña exposición de aves de corral, artesanía local y manualidades.

