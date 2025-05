Fête champêtre au Château de Losse – Lieu-dit Château de Losse Thonac, 29 mai 2025 11:00, Thonac.

Dordogne

Début : 2025-05-29 11:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-05-29

11h 18h. Jeux en plein air, spectacles de marionnettes, ateliers jardinage, visites guidées…Inclus dans le billet d’entrée au Château. 6€ à 12€

Venez fêter le week-end de l’ascension au Château de Losse, qui organise une grande fête champêtre sur 4 jours.

Au programme

Des jeux en plein air

Des spectacles de marionnettes

Des ateliers jardinage

Des visites guidées

Et bien d’autres surprises…

Cet évènement est inclus dans le billet d’entrée au château .

Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 08 losse@chateaudelosse.com

English : Fête champêtre au Château de Losse

11 am 6 pm. Open-air games, puppet shows, gardening workshops, guided tours…Included in Château admission. 6? to 12?

German : Fête champêtre au Château de Losse

11:00 18:00 Uhr. Spiele im Freien, Puppentheater, Gartenworkshops, Führungen… Im Eintrittspreis für das Schloss inbegriffen. 6? bis 12?

Italiano :

dalle 11.00 alle 18.00. Giochi all’aperto, spettacoli di burattini, laboratori di giardinaggio, visite guidate… Incluso nel biglietto d’ingresso al Castello. 6? 12?

Espanol : Fête champêtre au Château de Losse

de 11.00 a 18.00 h. Juegos al aire libre, espectáculos de marionetas, talleres de jardinería, visitas guiadas, etc. Incluida con la entrada al Castillo. 6? a 12?

L’événement Fête champêtre au Château de Losse Thonac a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère