Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier Salle de Convivialité Yquelon

Yquelon

Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier

Salle de Convivialité 240-700 Rue du Pas Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

samedi repas avec animation musicale à partir de 19h et feu d’artifice.

Dimanche Vide grenier de 8h à 17h30

Restauration sur place .

Salle de Convivialité 240-700 Rue du Pas Yquelon 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 16 07 chtabard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier

L’événement Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier Yquelon a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer