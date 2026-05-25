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Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier Salle de Convivialité Yquelon

Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier Salle de Convivialité Yquelon

Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier Salle de Convivialité Yquelon samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle de Convivialité

Adresse : 240-700 Rue du Pas

Ville : 50400 Yquelon

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Yquelon

Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier

Salle de Convivialité 240-700 Rue du Pas Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

samedi repas avec animation musicale à partir de 19h et feu d’artifice.
Dimanche Vide grenier de 8h à 17h30
Restauration sur place   .

Salle de Convivialité 240-700 Rue du Pas Yquelon 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 16 07  chtabard@orange.fr

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English : Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier

L’événement Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier Yquelon a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer