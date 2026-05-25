Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier Salle de Convivialité Yquelon
Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier Salle de Convivialité Yquelon samedi 20 juin 2026.
Yquelon
Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier
Salle de Convivialité 240-700 Rue du Pas Yquelon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
samedi repas avec animation musicale à partir de 19h et feu d’artifice.
Dimanche Vide grenier de 8h à 17h30
Restauration sur place .
Salle de Convivialité 240-700 Rue du Pas Yquelon 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 16 07 chtabard@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier
L’événement Fête Champêtre avec feu d’artifice et vide-grenier Yquelon a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer