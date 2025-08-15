Fête champêtre du 15 août Montabot

Fête champêtre du 15 août Montabot vendredi 15 août 2025.

Fête champêtre du 15 août

Noirpalu Montabot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 10:30:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

Date(s) :

2025-08-15

10h30 messe suivie d’un dépôt de gerbe

12h30 repas champêtre derrière la mairie

Réservation des cartes repas au 06 76 21 74 69

Structure gonflable, poids du mouton, pochettes surprises et vente de crêpes .

Noirpalu Montabot 50410 Manche Normandie +33 6 84 89 56 24 fabienne.fleury@live.fr

English : Fête champêtre du 15 août

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête champêtre du 15 août Montabot a été mis à jour le 2025-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles