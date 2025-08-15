Fête champêtre du 15 août Montabot
Fête champêtre du 15 août Montabot vendredi 15 août 2025.
Fête champêtre du 15 août
Noirpalu Montabot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15 10:30:00
fin : 2025-08-15 18:00:00
Date(s) :
2025-08-15
10h30 messe suivie d’un dépôt de gerbe
12h30 repas champêtre derrière la mairie
Réservation des cartes repas au 06 76 21 74 69
Structure gonflable, poids du mouton, pochettes surprises et vente de crêpes .
Noirpalu Montabot 50410 Manche Normandie +33 6 84 89 56 24 fabienne.fleury@live.fr
English : Fête champêtre du 15 août
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête champêtre du 15 août Montabot a été mis à jour le 2025-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles