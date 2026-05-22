Paulnay

Fête champêtre et brocante

Route de Saint-Michel Paulnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Animations, feu d’artifice et brocante pour ce week-end.

Cette manifestation commence le vendredi soir avec la soirée entrecôte-frites avec animation, feu d’artifice et bal.

Puis le samedidi, ce sera le tour de la brocante toute la journée. .

Route de Saint-Michel Paulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 68 52 15

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English :

Animations, fireworks and flea market for this weekend.

L’événement Fête champêtre et brocante Paulnay a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne