Fête champêtre et brocante Paulnay
Fête champêtre et brocante Paulnay vendredi 14 août 2026.
Paulnay
Fête champêtre et brocante
Route de Saint-Michel Paulnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Animations, feu d’artifice et brocante pour ce week-end.
Cette manifestation commence le vendredi soir avec la soirée entrecôte-frites avec animation, feu d’artifice et bal.
Puis le samedidi, ce sera le tour de la brocante toute la journée. .
Route de Saint-Michel Paulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 68 52 15
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English :
Animations, fireworks and flea market for this weekend.
L’événement Fête champêtre et brocante Paulnay a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne
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