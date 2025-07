Fête champêtre et diner dansant Souzay-Champigny

Fête champêtre et diner dansant Souzay-Champigny samedi 19 juillet 2025.

Fête champêtre et diner dansant

Place de la paleine Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Fête champêtre et diner dansant organisés par le Comité des fêtes de Souzay-Champigny.

Au programme :

16h Jeux d’antan

20h à 22h Apéritif + repas (moules ou saucisses/frites + dessert)

22h30 Retraite aux flambeaux

23h Feu d’artifice, verre de Champigny offert par la mairie

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 juillet 2025 de 16h à 23h. .

Place de la paleine Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 82 54 83

English :

Country fete and dinner dance organized by the Souzay-Champigny Comité des fêtes.

German :

Fête champêtre und Diner dansant organisiert vom Festkomitee Souzay-Champigny.

Italiano :

Fiera campestre e cena danzante organizzata dal Comité des fêtes di Souzay-Champigny.

Espanol :

Feria campestre y cena-baile organizada por el Comité de fiestas de Souzay-Champigny.

