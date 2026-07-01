Informations pratiques

L’Église-aux-Bois

Fête champêtre et vide grenier

L’Église-aux-Bois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

A l’occasion de la fête du village la mairie et les associations de l’Eglise-aux-Bois organisent un vide-greniers, une exposition de photos dans l’église, une exposition de tracteurs, un marché artisanal, une expo vente de plantes…Mais aussi une animation maquillage et des jeux gonflables pour les enfants.

Et pour les papilles, un casse-croûte tête de veau dès 10h, une buvette, un apéro antillais, et à partir de 12h la restauration.

Le tout dans une ambiance musicale toute la journée ! .

L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 05 75 48

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English : Fête champêtre et vide grenier

L’événement Fête champêtre et vide grenier L’Église-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze