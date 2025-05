Fête champêtre – Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach, 18 mai 2025 11:00, Freyming-Merlebach.

Moselle

Fête champêtre Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach

Gratuit

Dimanche 2025-05-18 11:00:00

2025-05-18 19:00:00

2025-05-18

Organisée par L’association ENZA. Dès 11h. Entrée libre. Réservation obligatoire du repas (entrée + plat) à 14€ Assiette de charcuterie italienne et tomate mozarella + Arancini et salade verte. Réservation des casse-croûte cochon à la broche. Café et gâteaux sur place.Tout public

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 88 13 22 96 association.enza@gmail.com

English :

Organized by the ENZA association. From 11 am. Free admission. Reservations required for lunch (starter + main course) at 14? italian charcuterie and mozarella tomatoes + Arancini and green salad. Reservations required for spit-roasted pig snacks. Coffee and cakes on site.

German :

Organisiert von L’association ENZA. Ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Obligatorische Reservierung des Essens (Vorspeise + Hauptgericht) um 14? italienische Wurstplatte und Tomate Mozarella + Arancini und grüner Salat. Reservierung der Snacks Schwein am Spieß. Kaffee und Kuchen vor Ort.

Italiano :

Organizzato dall’associazione ENZA. Dalle ore 11.00. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria per il pasto (antipasto + piatto principale) alle ore 14? piatto di salumi italiani e mozzarelle + Arancini e insalata verde. Prenotazione obbligatoria per gli spuntini a base di maiale allo spiedo. Caffè e dolci in loco.

Espanol :

Organizado por la asociación ENZA. A partir de las 11h. Entrada gratuita. Reserva obligatoria para la comida (entrante + plato principal) a 14? plato de embutidos italianos y tomates mozarella + Arancini y ensalada verde. Reserva obligatoria para los aperitivos de cerdo asado. Café y pasteles in situ.

