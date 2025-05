Fête champêtre – Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach, 1 juin 2025 11:30, Freyming-Merlebach.

Organisée par les Vétérans et le FC Hochwald. Restauration sur place avec grillades et crudités.Tout public

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 42 65 16 70

English :

Organized by the Vétérans and FC Hochwald. On-site catering with grilled meats and crudités.

German :

Organisiert von den Veteranen und dem FC Hochwald. Verpflegung vor Ort mit Grillspezialitäten und Rohkost.

Italiano :

Organizzato da Vétérans e FC Hochwald. Catering in loco con carni alla griglia e verdure crude.

Espanol :

Organizado por los Vétérans y el FC Hochwald. Catering in situ con carnes a la parrilla y verduras crudas.

L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-05-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH