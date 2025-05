Fête champêtre – Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach, 15 juin 2025 11:30, Freyming-Merlebach.

Fête champêtre Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-06-15 11:30:00

Organisée par les Rosiéristes qui fêtent le centenaire de l’association. Au menu paella maisonTout public

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 09 13 36 76

English :

Organized by the Rosiéristes, who are celebrating the association’s centenary. On the menu: home-made paella

German :

Organisiert von den Rosiéristes, die das 100-jährige Bestehen des Vereins feiern. Auf dem Menü: hausgemachte Paella

Italiano :

Organizzata dai Rosiéristes, che festeggiano il centenario dell’associazione. Il menu: paella fatta in casa

Espanol :

Organizado por los Rosiéristes, que celebran el centenario de la asociación. En el menú: paella casera

L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-05-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH